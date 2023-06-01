Новосибирские гэбээровцы рассказали, почему заставили подростков подобрать мусор и уйти с детской площадки

Фото: Агенство Безопасности ГВАРДИЯ

31 мая в 13:16 в магазине Октябрьского района бойцами ГБР был задержан несовершеннолетний мальчик, совершивший кражу трёх плиток шоколада на сумму 387 рублей. Сотрудниками службы безопасности в магазин были вызваны родители ребёнка. Мама задержанного мальчика возместила причиненный кражей ущерб и юного воришку отпустили.

Спустя буквально пять минут аналогичный случай произошёл в магазине Центрального района - там другой восьмилетний мальчишка похитил три шоколадных яйца «Киндер сюрприз». Как и в предыдущем случае, безопасники позвонили родителям и предложили приехать для разбора ситуации. Мама школьника, уставшая от бесконечных задержаний сына, приезжать отказалась, и потому мальчик был передан сотрудникам полиции.

Точно также отказались от возмещения ущерба, причинённого магазину, родители ещё двух подростков, задержанных вчера в 18:35 в Ленинском районе. Дети похитили несколько упаковок сыра на общую сумму 5 800 рублей. Их тоже передали в полицию.

В 18:45 в дежурную часть Агентства позвонила жительница дома 15 по ул. Лескова, пользующаяся услугой «Безопасный двор». Женщина сообщила, что на детской площадке находится компания подростков, которая не даёт маленьким ребятишкам играть - школьники ругаются матом, хамят, мусорят. Прибывшие на вызов бойцы ГБР-74 провели с подростками беседу, в результате которой те собрали разбросанный ими мусор и покинули детскую территорию.

Двое несовершеннолетних подростков были задержаны гвардейцами вчера и в Заельцовском районе Новосибирска. Одиннадцатилетние мальчики попытались вынести из магазина без оплаты две упаковки конфет. Приехавшая в магазин мама одного из детей оплатила стоимость похищенного товара и забрала ребятишек.

Ещё дважды за вчерашний день приезжавшие в магазины мамы выручали своих непутевых отпрысков. Причём, не только маленьких, но и взрослых. В 11:34 пожилая женщина заплатила деньги за украденную 43-х летним сыном бутылку водки в Центральном районе, а в 13:53 семидесятилетняя женщина рассчиталась за водку и дезодорант, украденные сыном-инвалидом из магазина Заельцовского района.