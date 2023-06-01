Под Новосибирском 45-летняя женщина пырнула ножом молодого любовника. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Барабинском районе Новосибирской области в больницу поступил 36-летний мужчина с ножевым ранением. Медики сообщили о пациенте в полицию. А он по собственному желанию ушел из больницы. Правоохранители выяснили, что произошло.

– Было установлено, что в ходе распития спиртного между гражданином и его 45-летней сожительницей произошла ссора, в ходе которой подозреваемая нанесла потерпевшему удар ножом в область плеча, – говорится в сообщении ГУ МВД по Новосибирской области.

На женщину возбудили уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью по части 2 статьи 111 УК РФ. Санкции статьи предусматривают до 10 лет лишения свободы. Женщина под подпиской о невыезде.

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