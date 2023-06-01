Пассажиропоток новосибирского метро вырос на 12,4% в 2023 году

В Новосибирском метрополитене на 12,4% выросла перевозка пассажиров.
Фото: Даба ДАБАЕВ
В Новосибирском метрополитене на 12,4% выросла перевозка пассажиров. Данные приведены за пять месяцев 2023 года.
Так, в этом году метрополитен перевез 33,65 миллиона человек. В прошлом − 29,95 миллиона за аналогичный период.
В мае подземка обслужила 7,22 миллиона пассажиров. Это примерно на 0,7 миллиона больше, чем в мае 2022-го.
− Напомним, что перевозка в Новосибирском метрополитене в 2022 году составила 77,3 миллиона человек, что на два миллиона больше, чем годом ранее, − отметили на сайте метро.
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