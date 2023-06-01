Умер Игорь Горобец – руководитель Бердского отделения партии ЛДПР

Под Новосибирском умер руководитель Бердского отделения партии ЛДПР Игорь Горобец. Фото: соцсети.
В Бердске умер Игорь Петрович Горобец – руководитель и бессменный лидер Бердского отделения партии ЛДПР. Ему было 55 лет. Трагическую новость сообщили в администрации Бердска.
Известно, что родился Игорь Петрович в Казахстане, в апреле 1968 года. С 2013 года Горобец был одним из основателей и постоянным членом Общественной палаты Бердска.
– С 2014 года активно поддерживал все мероприятия направленные на поддержку Донбасса, участвовал в организации сбора и отправки гуманитарного груза для его защитников. Кроме того, оказывал реальную материальную адресную помощь беженцам из Украины, – говорится в сообщении администрации.
По словам властей, сибиряк был патриотом, а также ответственным и активным человеком. Игорю Петровичу было небезразлично чужое горе.
О дате и месте прощания в администрации сообщат дополнительно.
Редакция КП-Новосибирск выражает искренние соболезнования родным и близким Игоря Петровича.
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