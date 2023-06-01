В Новосибирске двое малышей оказались заперты в квартире

В квартире находились четырехлетняя девочка и годовалый мальчик. Фото: Спасатели МАСС

В Советском районе Новосибирска двое малышей оказались заперты в квартире. Обеспокоенные родители не смогли открыть дверь и вызвали спасателей.

Инцидент произошел в среду, 31 мая, на улице Барьерной. В квартире находились четырехлетняя девочка и годовалый мальчик. Почему они остались одни – неизвестно.

К счастью, с малышами ничего страшного не произошло.

− Девочка 2019 г.р. и мальчик 2022 г.р. переданы родителям, в медицинской помощи не нуждаются, − рассказали в группе «Спасатели МАСС» в социальной сети «ВКонтакте».

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