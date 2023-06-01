Блогер из Новосибирска Милана Хаметова станет ведущей на МУЗ-ТВ

Блогер из Новосибирска Милана Хаметова станет ведущей музыкального чарта МУЗ-ТВ. Фото: Даниил ОПАРИН

Тринадцатилетняя блогер из Новосибирска Милана Хаметова выступит в роли ведущей музыкального чарта МУЗ-ТВ. Выпуск покажут в эфире в четверг, 1 июня.

− Юная, но уже большая звездочка шоу-бизнеса, от которой фанатеет каждый ребенок страны – Милана Хаметова появится в роли телеведущей. Блогер, певица в своей обаятельной и милой манере представит десятку лучших клипов недели в главном хит-параде канала «МУЗ-ТВ чарт», − рассказали на официальном сайте телеканала.

Выпуск начнется в 19:00 по московскому времени.

Сама Милана призналась, что давно мечтала попробовать себя в роли ведущей. Юная звезда понадеялась, что сможет развивать этот опыт и дальше.

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