Блогер из Новосибирска Милана Хаметова станет ведущей на МУЗ-ТВ

Блогер из Новосибирска Милана Хаметова станет ведущей музыкального чарта МУЗ-ТВ.
Фото: Даниил ОПАРИН
Тринадцатилетняя блогер из Новосибирска Милана Хаметова выступит в роли ведущей музыкального чарта МУЗ-ТВ. Выпуск покажут в эфире в четверг, 1 июня.
− Юная, но уже большая звездочка шоу-бизнеса, от которой фанатеет каждый ребенок страны – Милана Хаметова появится в роли телеведущей. Блогер, певица в своей обаятельной и милой манере представит десятку лучших клипов недели в главном хит-параде канала «МУЗ-ТВ чарт», − рассказали на официальном сайте телеканала.
Выпуск начнется в 19:00 по московскому времени.
Сама Милана призналась, что давно мечтала попробовать себя в роли ведущей. Юная звезда понадеялась, что сможет развивать этот опыт и дальше.
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