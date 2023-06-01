В Новосибирске 17 -летняя девушка провалилась в решетку, закрывающую цокольный этаж. Фото: МАСС.

В Новосибирске 17-летняя девушка провалилась и застряла в решетке, закрывающей приямок цокольного этажа. Об этом рассказали в службе МАСС. Произошел инцидент на улице Мичурина.

– Спасатели с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента немного разжали прутья решётки и вытащили застрявшую ногу, – передают спасатели.

Девушку после вызволения осмотрели медики. Помощь врачей ей не понадобилась.

На работу ушло чуть больше 20-ти минут.

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