Ушла в сторону леса: под Новосибирском пропала 53-летняя женщина в розовой кофте и галошах

В селе под Новосибирском пропала 53-летняя женщина в розовой кофте и галошах. Фото: ПСО "ЛизаАлерт НСО".

В селе Усть-Луковка Ордынского района НСО пропала Юсупова Светлана Николаевна. О местонахождении женщины неизвестно с 30 мая.

– Заявка поступила на горячую линию отряда о пропажи женщины, вышла из дома в сторону леса и пропала. Начат информационный поиск, идет активное распространение ориентировки в сети, – рассказали КП-Новосибирск в ПСО «ЛизаАлерт НСО».

Приметы пропавшей: рост 160 см, худощавое телосложение, темно-коричневые крашеные волосы.

Одета была в розовую кофту, черные брюки, черные галоши.

Если вы знаете, где находится Светлана Николаевна, позвоните по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.

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