В Новосибирске водитель автобуса отказался открыть дверь, когда ребенку стало плохо в салоне. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске школьнику стало плохо в автобусе. По словам очевидцев, водитель отказался открыть дверь, когда ребенок начал терять сознание.

– Педагог вёз детей на экзамен. Одному стало плохо. Ребёнок стал уже падать. Попросили открыть дверь. Но кондуктор заявила, что сделают это только на остановке, так как штраф за это 5000. Ей сказали, что оплатят эту сумму, но она продолжала сидеть, как будто не слышала, и ничего не случилось, – написали в паблике Ключ-Камышенское плато | Новосибирск.

Другие очевидцы добавили, что водитель кричал из кабины, что не остановит автобус. Очевидцы сочли такое поведение бесчеловечным.

На случившееся отреагировали в мэрии:

– Для того, чтобы разобраться в инциденте, информация направлена в департамент транспорта и дорожно-благотворительного комплекса. Специалисты рассмотрят ситуацию постараются подготовить ответ до 7 июня, – говорится в сообщении мэрии Новосибирска.

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