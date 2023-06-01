Под Новосибирском завершились поиски 72-летнего пенсионера, пропавшего из больницы

Пенсионер пропал утром 31 мая. Фото: ЛизаАлерт НСО

В рабочем поселке Краснообск Новосибирской области нашли 72-летнего пенсионера, пропавшего из больницы. Об этом сообщили в группе поискового отряда «ЛизаАлерт НСО» в социальной сети «ВКонтакте».

Мужчина пропал утром 31 мая. Дедушка покинул приемное отделение больницы и ушел в неизвестном направлении.

Волонтеры предупреждали, что пенсионер может нуждаться в медицинской помощи. К счастью, все закончилось хорошо.

Ранее КП-Новосибирск писала о еще одном пенсионере, которого нашли в Новосибирске.

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