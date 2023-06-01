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НовостиОбщество1 июня 2023 1:56

Жители Новосибирска пожаловались на стаю агрессивных псов, поселившуюся у ЖК

Горожане утверждают, что собаки опасны
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Жители Новосибирска пожаловались на стаю агрессивных псов, поселившуюся у ЖК.

Жители Новосибирска пожаловались на стаю агрессивных псов, поселившуюся у ЖК.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители ЖК «Чернышевский» в Новосибирске пожаловались на стаю псов. По их словам, собаки облюбовали территорию рядом с новостройками. Ведут себя агрессивно, утверждают новосибирцы в группе «АСТ-54».

– Животные поселились стаей вблизи улицы Понтонной. Приходят на «завтрак, ужин» в мусорные контейнеры, расположенные на территории ЖК, и растаскивают мусор из них, не дают людям пройти, а если выйти во двор с собакой — кидаются, – пишут жители ЖК.

Новосибирцы говорят, что обращались в УК с просьбой решить проблему с псами. Однако обращения не помогли. Собаки, по их словам, продолжают хозяйничать.

– Территория ЖК огорожена забором, но в нём огромные дыры, не все калитки закрыты на замок, – переживают горожане.

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