Пробки в 6 баллов сковали Новосибирск в первый день лета. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В первый день лета, 1 июня, Новосибирск сковали шестибалльные пробки. Об этом сообщает «2ГИС». Рассказываем, где сегодня не проехать.

На многих участках в городе ведут ремонтные работы. Это осложняет дорожную обстановку. Не проехать по улицам Титова, Троллейной, Немировича-Данченко и Сибиряков-Гвардейцев. Пробки на улицах Ватутина, Станиславского и Котовского.

На правом берегу не проехать по Большевистской, Никитина и Кирова. Заторы на Добролюбова, Восход и Бориса Богаткова.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber