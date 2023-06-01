В Новосибирске 42-летний ревнивец поджег машину знакомого бывшей жены

Поджигателя задержали, он признался в содеянном. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске 42-летний мужчина поджег автомобиль, принадлежавший знакомому его бывшей супруги. Он признался, что сделал это на почве ревности.

ЧП произошло утром в понедельник, 29 мая. Огонь объял машину Subaru Forester, которая стояла во дворе жилого дома по улице Ивана Севастьянова. Полицейские установили, что кто-то поджег иномарку, используя легковоспламеняющуюся жидкость.

− В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность владельца транспортного средства. Сумма ущерба составила 430 тысяч рублей, автомобиль выгорел полностью, − отметили в ГУ МВД России по НСО.

Спустя некоторое время задержали самого поджигателя, он признался в содеянном. Мужчина ранее не был судим. В багажнике его авто обнаружили канистру, зажигалку и одежду, в которой он совершил преступление.

Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 167 УК РФ – «Умышленные уничтожение или повреждение имущества путем поджога». Ревнивец находится под подпиской о невыезде.

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