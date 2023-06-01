В Новосибирске на Троицу закроют въезд на кладбища

Ограничения будут действовать 3 и 4 июня с 09:00 до 19:00. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Новосибирске на Троицу запретят водителям заезжать на территории кладбищ. Ограничения будут действовать 3 и 4 июня с 09:00 до 19:00.

Как пояснили в мэрии города, это необходимо «для обеспечения дорожной безопасности и общественного порядка при проведении мероприятий, посвященных церковному празднику Святой Троицы».

Проезд закроют по территории кладбищ «Заельцовское», «Гусинобродское», «Клещихинское», а также на участке улицы Малыгина от дома № 7 до дома № 9/1.

Однако есть исключения. В мэрии сообщили, что по главным дорогам кладбищ будут курсировать бесплатные микроавтобусы. Воспользоваться услугой можно 3 июня с 08:00 до 16:00. Также ограничения не распространяются на ритуальный транспорт и машины коммунальщиков.

Контролировать безопасность в период проведения мероприятий будут сотрудники полиции. Также на месте будут дежурить медики.

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