В Новосибирске завершились поиски 84-летнего пенсионера в шапке-ушанке

Поиски 84-летнего пенсионера в шапке-ушанке завершились в Новосибирске. Фото: ЛизаАлерт НСО

Поиски 84-летнего пенсионера в шапке-ушанке завершились в Новосибирске. Дедушку нашли живым, рассказали в группе поискового отряда «ЛизаАлерт НСО».

Сообщение «Найден, жив!» появилось в семь утра 1 июня. Напомним, дедушка пропал в среду, 31 мая, в СНТ «Буревестник» Советского района.

Как сообщали волонтеры, пенсионер вышел с дачи и пропал. Где находился сибиряк – неизвестно.

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