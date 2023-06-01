В Новосибирске пропал 84-летний пенсионер в шапке-ушанке

В СНТ «Буревестник» Советского района Новосибирска ищут 84-летнего Виктора Ивановича Филягина. Фото: "ЛизаАлерт НСО"

В СНТ «Буревестник» Советского района Новосибирска ищут 84-летнего Виктора Ивановича Филягина. Пенсионер пропал в среду, 31 мая.

— Приметы: рост 177 сантиметров, худощавое телосложение, седые волосы с залысиной, серые глаза. На момент исчезновения мужчина был одет в чёрную куртку, серый пиджак, чёрные штаны, черные полуботинки и чёрную шапку-ушанку, — сообщается в ориентировке поискового отряда «ЛизаАлерт НСО»

Если вам известно что-нибудь о местонахождении Виктора Ивановича или вы просто видели его на улице, сразу же сообщите об этом волонтёрам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

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