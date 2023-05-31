«Дуры, малолетки»: в Барнауле две пенсионерки избили девочек, разносивших листовки

В Барнауле во дворах на улице Георгия Исакова пенсионерки побили школьниц, которые разносили листовки. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Барнауле во дворах на улице Георгия Исакова пенсионерки побили школьниц, которые разносили листовки. Нестандартную потасовку засняли на видео очевидцы и выложили в сеть.

— Причиной избиения стало то, что девочки не знали, как называется компания, — пишет издание amic.ru.

На кадрах ролика видно, как одна из пенсионерок называет девочку «дурой» и «малолеткой», а отвечает, что бабушка первая набросилась на них с кулаками. Вторая пожилая женщина в этот момент хватает и тянет за волосы другую девочку. Их словесную перепалку по видео разобрать невозможно.

В комментариях под постом многие люди заступились за девочек, назвав поведение пенсионерок неправильным. Некоторые барнаульцы отметили, что даже не испытывая особой симпатии к промоутерам, никто не давал женщинам право вести себя со школьницами подобным образом

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