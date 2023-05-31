«Мог сесть к кому-то на плечо»: новосибирцы разыскивают пропавшего попугая Кешу

Новосибирцы разыскивают пропавшего домашнего попугая по кличке Кеша. Фото: предоставлено Ириной

Новосибирцы разыскивают пропавшего домашнего попугая по кличке Кеша. В воскресенье, 28 мая, он вылетел через окно из квартиры в доме на Фадеева 66/9.

— Он у нас живет уже шесть лет. Кеша — наш любимец, член семьи. Он очень ручной и обычно свободно перемещается по квартире. Видимо, в этот раз как-то так случилось, что он оказался в комнате с открытым балконом, как точно он улетел — мы не видели. Просто в какой-то момент не смогли найти его дома. Я все эти дни выхожу на улицу, зову его, ищу, — рассказала КП-Новосибирск хозяйка Кеши Ирина. — Он у нас очень ручной, я подозреваю, что он мог залететь к кому-то домой, или даже просто сесть на улице к кому-то на плечо. Он очень контактный! О плохом думать не хочется…

Если вы видели на улице попугая, похожего на Кешу, сообщите об этом редакции по номеру телефона 8-923-145-11-03.

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