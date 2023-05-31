«Ушел из приемного отделения»: под Новосибирском ищут 72-летнего пенсионера, пропавшего из больницы

В рабочем поселке Краснообск Новосибирской области ищут 72-летнего Юрия Владимировича Быкова. Фото: "ЛизаАлерт НСО"

В рабочем поселке Краснообск Новосибирской области ищут 72-летнего Юрия Владимировича Быкова. Пенсионер пропал в среду, 31 мая.

— Утром 31 мая мужчина вышел из приемного отделения медицинского учреждения и пропал, — пояснили КП-Новосибирск в поисковом отряде «ЛизаАлерт Новосибирск». — Отрядом объявлен срочный сбор на поиск добровольцев, будет организован штаб.

Приметы: рост 162 сантиметра, плотное телосложение, седые волосы, светло-голубые глаза. На момент своего исчезновения мужчина был одет в синюю джинсовую куртку, черную футболку, темно-зеленые спортивные брюки с красными лампасами и черные кроссовки.

Поисковики отмечают, что мужчина может нуждаться в медицинской помощи.

Если вы знаете что-нибудь о том, где сейчас находится Юрий Владимирович или вы просто видели его на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

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