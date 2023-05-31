В Новосибирской области на трассе заметили семейство лосей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирской области на трассе заметили семейство лосей. Их засняли проезжавшие мимо автомобилисты и выложили в сеть.

— На трассе возле Мошково было замечено семейство лосей, — написали очевидцы в паблике Вконтакте «АСТ-54».

На кадрах ролика видно трех, судя по всему еще молодых, животных, идущих по обочине вдоль трассы. Как предположили сибиряки в комментарих под постом, к дороге лоси могли выйти из-за большого количества лесных и ландшафтных пожаров, уничтоживших кормовую базу.

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