В Новосибирской области на трассе заметили семейство лосей.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Новосибирской области на трассе заметили семейство лосей. Их засняли проезжавшие мимо автомобилисты и выложили в сеть.
— На трассе возле Мошково было замечено семейство лосей, — написали очевидцы в паблике Вконтакте «АСТ-54».
На кадрах ролика видно трех, судя по всему еще молодых, животных, идущих по обочине вдоль трассы. Как предположили сибиряки в комментарих под постом, к дороге лоси могли выйти из-за большого количества лесных и ландшафтных пожаров, уничтоживших кормовую базу.
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