В Алтайском крае таксист-наркоман насмерть задавил пешехода

Таксист работал под наркотиками.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Алтайском крае таксиста обвиняют в вождении под наркотиками, в результате которого погиб пешеход. Об этом сообщает Толк со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
Таксист употребил и поехал работать. Во время очередного заезда он сильно разогнался и не смог затормозить перед лежащим на дорогу пешеходом. В итоге от наезда тот скончался на месте.
Уголовное дело с обвинением уже отправили в барнаульский суд. Прокуратура так же намерена лишить виновного прав.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер