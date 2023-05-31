В Алтайском крае таксист-наркоман насмерть задавил пешехода

Таксист работал под наркотиками. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Алтайском крае таксиста обвиняют в вождении под наркотиками, в результате которого погиб пешеход. Об этом сообщает Толк со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Таксист употребил и поехал работать. Во время очередного заезда он сильно разогнался и не смог затормозить перед лежащим на дорогу пешеходом. В итоге от наезда тот скончался на месте.

Уголовное дело с обвинением уже отправили в барнаульский суд. Прокуратура так же намерена лишить виновного прав.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber