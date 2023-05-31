Спортсмен-экстремал пробежался по Новосибирску, в чем мать родила

Спортсмен-экстремал. Фото: АСТ-54 Black.

Очевидцы сняли на видео экстравагантного спортсмена, который бегал по центру Новосибирска абсолютно голый. Ролик выложили АСТ-54 Black.

На кадрах видно, что у парня нет даже кроссовок. Впрочем, это не мешает ему держать темп и сохранять дыхание. Не совсем ясно, чем оправдан выбор дистанции — центр мегаполиса, как никак.

Судя по видео, отсутствие одежды мужчину совершенно не смущает. Неясно, использовал ли спортсмен допинг перед забегом, но бежал он вполне уверенно.

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