Под Новосибирском 1 июня простятся с бойцом СВО Сергеем Меркуловым

Парень погиб, защищая Родину. Фото: администрация Сузунского района.
В Новосибирской области в последний пусть проводят местного героя. Боец из поселка Сузун Сергей Меркулов героически погиб, защищая русский народ и свое Отечество.
Информация о трагедии появилась в администрации Сузунского района. В обед 1 июня родные и близкие простятся с бойцом у храма Вознесения Господня.
После этого в честь героя проведут траурный митинг. Он начнется в 12:30.
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