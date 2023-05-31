Росприроднадзор установил причину массовой гибели рыбы в Бердском заливе. Фото: Олег ЗОЛОТО

Росприроднадзор установил причину массовой гибели рыбы в Бердском заливе. Напомним, на ужасающую картину обратили внимание местные жители 22 мая. Специалисты ведомства обследовали водоем. Преимущественно в заливе погибла молодь окуня.

Анализ воды показал превышение уровня содержания загрязняющих веществ по ряду гидрохимических показателе — БПК5, аммоний-ион, АПАВ, что характерно для хозяйственно-бытовых сточных вод, сообщает издание «Бердск онлайн». В воде был очень низкий уровень содержания кислорода.

Ситуация находится на контроле бердской прокуратуры. Если причина гибели рыбы — сброс в воду химикатов, то ведомство найдет ответственного за это и примет меры.

Ранее КП-Новосибирск писала также о массовой гибели рыбы около озера Клыгино в Сузунском районе. Такая же картина наблюдалась на озере Чаны. В минприроды позже сообщили, что гибель рыбы произошла по естественным природным причинам.

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