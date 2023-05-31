«Я пыталась тянуть время»: сибирячка о разговоре с новосибирцем, который едва не упал с Октябрьского моста

За 15 минут к мосту прибыли спасатели, скорая и полиция. Фото: предоставлено героиней публикации.

Днем 31 мая новосибирцы заметили мужчину, который стоял за перилами Октябрьского моста. Неравнодушная женщина набрала 112 и поговорила с земляком. КП-Новосибирск узнала, почему мужчина перелез за перила.

— Он сказал, что жена бросила, ребенку он тоже не нужен. Родителей нет, друзей нет. Очень боялась, что случится трагедия, пыталась разговаривать дальше и тянуть время до приезда МЧС и других служб, — рассказала КП-Новосибирск очевидец.

Спустя несколько минут девушка увидела катер МЧС, а позже скорую и полицию. Сотрудники смогли помочь пьяному новосибирцу. От момента звонка в 112 и до приезда скорой прошло меньше 15 минут.

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