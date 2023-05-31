В небе над Новосибирском заметили колонну истребителей.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В небе над Новосибирском заметили колонну истребителей. На них обратили внимание прохожие.
— Сначала услышали шум, потом подняли головы и увидели в небе истребители, — рассказали КП-Новосибирск читатели. — Мы их заметили в районе метро Гагаринская.
Судя по внешнему виду самолетов, это была авиационная группа высшего пилотажа «Русские Витязи». Истребители возвращались по маршруту Москва — Лангкави (Малайзия).
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