В небе над Новосибирском заметили колонну истребителей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В небе над Новосибирском заметили колонну истребителей. На них обратили внимание прохожие.

— Сначала услышали шум, потом подняли головы и увидели в небе истребители, — рассказали КП-Новосибирск читатели. — Мы их заметили в районе метро Гагаринская.

Судя по внешнему виду самолетов, это была авиационная группа высшего пилотажа «Русские Витязи». Истребители возвращались по маршруту Москва — Лангкави (Малайзия).

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