В Новосибирской области назначили новых судей и руководителей судов

Суды меняют руководителей.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Сразу в нескольких судах Новосибирской области сменились руководители. Информация об этом появилась в сообществе Судов общей юрисдикции региона.
— Указом Президента России на 6-летний срок председателем Барабинского районного суда назначили Сафронову Елену. Также заместитель председателя Куйбышевского районного суда теперь — Исакова Светлана Викторовна, — сообщили в группе.
По этому же указу в Арбитражный и Ленинский суды Новосибирска назначили новых судей — Штельман Маргариту и Сураева Андрея соответственно.
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