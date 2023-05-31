В Новосибирске уборщицу, которую обвиняли в краже 7 миллионов, выпустили из СИЗО

Уборщицу Айнагуль Борбуеву, которую обвиняли в краже 7 миллионов, отпустили из СИЗО.

В Новосибирске уборщицу Айнагуль Борбуеву, которую обвиняли в краже 7 миллионов, отпустили из СИЗО. Об этом стало известно в среду, 31 мая.

— Суд переквалифицировал дело на обычную «кражу» — поскольку сумку она действительно подобрала и унесла к себе. Но посчитал, что не было доказано, что внутри были миллионы. Ее приговорили к штрафу в 60 тысяч рублей, но и его сняли, учитывая два года нахождения ее под арестом, — пояснил корреспондент КП-Новосибирск, посетивший заседание.

Напомним, началась эта история в ноябре 2021 года: 44-летняя Айнагуль шла на работу и увидела на улице бесхозную сумку — чехол из-под ноутбука. Камеры наблюдения сняли, как мигрантка подбирает ее, заглядывает внутрь и забирает с собой. Позже хозяин сумки обратился в полицию и заявил, что там лежали 7 миллионов рублей. Айнагуль задержали, началось следствие, но в итоге — доказать, что в подобранной сумке были деньги, не удалось. Поиском пропавших миллионов займется полиция.

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