В Новосибирске в пятиэтажке на Весенней произошла утечка газа

В Новосибирске в пятиэтажке на улице Весенняя, 16 случилась утечка бытового газа. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новосибирске в пятиэтажке на улице Весенняя, 16 случилась утечка бытового газа. ЧП произошло вечером в среду, 31 мая. На место вызвали спецслужбы.

— Сотрудники МЧС прибыли на место в 18: 52 — спустя 8 минут после вызова. Запах газа шел из одной из квартир, — сообщили в областном МЧС.

Спасатели отключили в квартире газ и эвакуировали из дома 70 человек. До прибытия спецслужб самостоятельно эвакуировались 50 человек.

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