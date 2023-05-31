В Новосибирске столкнулись иномарка и ГАЗель. Фото: читатель КП-Новосибирск

В Новосибирске столкнулись иномарка и ГАЗель. ДТП случилось днем в среду, 31 мая, в Дзержинском районе города.

— Предполагаю, что водитель ГАЗели поехал на зеленый свет светофора, а водитель синего авто пролетел на красный, — рассказал КП-Новосибирск читатель. — Случилась авария на перекрестке улицы Коминтерна и Гусинобродского шоссе.

По фотографиям видно, что оба авто получили достаточно серьезные повреждения передней части.

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