Новосибирцы начали получать СМС с предупреждением об аномальной жаре

Новосибирцы начали получать СМС-предупреждения об аномальной жаре от МЧС. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новосибирцы начали получать СМС-предупреждения об аномальной жаре от МЧС. В ближайшие дни в столице Сибири температура воздуха поднимется выше +35 градусов.

— С 1 июня по 7 июня 2023 года в Новосибирской области ожидается аномально жаркая погода с максимальными температурными значениями +30 и выше. С 5 июня местами сильная жара с температурными значениями +35, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.

Жаркую и сухую погоду синоптики обещают на ближайшие четыре дня. А вот 5 и 6 июня в Новосибирской области возможен небольшой дождь.

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