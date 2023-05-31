В Советском районе Новосибирска внедорожник сбил 10-летнего мальчика

Подросток шел не по «зебре». Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Днем 31 мая в Советском районе Новосибирска кроссовер сбил 10-летнего мальчика. Судя по всему, подросток переходил дорогу в неположенном месте.

— Водитель 52 лет двигался на «Ниссан Кашкай» по улице Софийской, когда наехал на 10-летнего мальчика. Ребенок пересекал проезжую часть вне зоны пешеходного перехода, — сообщили в Госавтоинспекции города.

Мальчика увезли на скорой. Пока неясно, с какими травмами.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber