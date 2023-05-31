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НовостиПроисшествия31 мая 2023 11:02

В Советском районе Новосибирска внедорожник сбил 10-летнего мальчика

Подросток переходил дорогу в неположенном месте
Данила ШУЛЯК
Подросток шел не по «зебре».

Подросток шел не по «зебре».

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Днем 31 мая в Советском районе Новосибирска кроссовер сбил 10-летнего мальчика. Судя по всему, подросток переходил дорогу в неположенном месте.

— Водитель 52 лет двигался на «Ниссан Кашкай» по улице Софийской, когда наехал на 10-летнего мальчика. Ребенок пересекал проезжую часть вне зоны пешеходного перехода, — сообщили в Госавтоинспекции города.

Мальчика увезли на скорой. Пока неясно, с какими травмами.

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