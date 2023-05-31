В Советском районе Новосибирска внедорожник сбил 10-летнего мальчика

Подросток шел не по «зебре».
Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
Днем 31 мая в Советском районе Новосибирска кроссовер сбил 10-летнего мальчика. Судя по всему, подросток переходил дорогу в неположенном месте.
— Водитель 52 лет двигался на «Ниссан Кашкай» по улице Софийской, когда наехал на 10-летнего мальчика. Ребенок пересекал проезжую часть вне зоны пешеходного перехода, — сообщили в Госавтоинспекции города.
Мальчика увезли на скорой. Пока неясно, с какими травмами.
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