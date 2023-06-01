Дорогу перекрыли месяц назад. Фото: Вячеслав АШУРКОВ

Новосибирцы пожаловались на перекрытую полосу на улице Волочаевской. О проблеме горожане рассказали КП-Новосибирск.

- На улице Волочаевская перекрыли одну полосу для ремонта водовода. Ограждения установили еще в апреле и обещали быстро сделать. Блоки до сих пор не убраны, утром там образовывается пробка, - рассказал КП-Новосибирск Сергей.

КП-Новосибирск удалось выяснить, почему произошла такая задержка.

- Когда дорогу вскрыли, то обнаружили, что проблема не в водоводе. Там русло подземной реки. Сейчас вырабатываются мероприятия по отводу русла, - сообщил КП-Новосибирск источник в мэрии.

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