Дорогу перекрыли месяц назад.
Фото: Вячеслав АШУРКОВ
Новосибирцы пожаловались на перекрытую полосу на улице Волочаевской. О проблеме горожане рассказали КП-Новосибирск.
- На улице Волочаевская перекрыли одну полосу для ремонта водовода. Ограждения установили еще в апреле и обещали быстро сделать. Блоки до сих пор не убраны, утром там образовывается пробка, - рассказал КП-Новосибирск Сергей.
КП-Новосибирск удалось выяснить, почему произошла такая задержка.
- Когда дорогу вскрыли, то обнаружили, что проблема не в водоводе. Там русло подземной реки. Сейчас вырабатываются мероприятия по отводу русла, - сообщил КП-Новосибирск источник в мэрии.
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