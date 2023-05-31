В Новосибирске полицейские спасли мужчину, едва не сорвавшегося в Обь

В Новосибирске полицейские спасли мужчину, который едва не упал в Обь с Октябрьского моста. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

В Новосибирске полицейские спасли мужчину, который едва не упал в Обь с Октябрьского моста. Инцидент случился в среду, 31 мая. Сибиряка в опасном положении заметили очевидцы — они и вызвали силовиков.

— К экипажу ГИБДД обратились взволнованные жители и сообщили о мужчине, находящемся за перилами Октябрьского моста. Сотрудники сразу же выехали на место. Там они помогли мужчине перебраться обратно и передали его медикам, — пояснили КП-Новосибирск в областном МВД.

Полиция разбирается в обстоятельствах инцидента.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber