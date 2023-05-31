Космонавт Анна Кикина и скрипач Вадим Репин стали почетными жителями Новосибирска. Фото: Роскосмос

Космонавт Анна Кикина и скрипач Вадим Репин стали почетными жителями Новосибирска. Они и еще восемь человек удостоились этой награды.

— Озвучиваю вам решение комиссии в количестве 10 человек. По списку: Кикина Анна Юрьевна — космонавт-испытатель группы космонавтов научно-исследовательского центра им. Ю. А. Гагарина, Репин Вадим Викторович, президент фонда поддержки Транссибирского арт-фестиваля, он сегодня звезда мирового уровня, — пояснил мэр города Анатолий Локоть на сессии горсовета Новосибирска.

В число тех, кому присвоено звание, вошли директор гимназии, спортсмены, энергетик, председатель Контрольно-счетной палаты, руководитель киностудии, режиссер. Посмертно это звание было присвоено основоположнику отечественной космонавтики Юрию Кондратюку и директору Новосибирского приборостроительного завода имени Ленина Борису Галущаку.

Напомним, уроженка Новосибирска Анна Кикина — единственная женщина-космонавт в современном отряде Роскосмоса. Известно, что в эту экспедицию Анна Кикина отправилась по программе МКС Роскосмос и nasa. Она предполагает перекрестные полеты трех российских космонавтов на американских кораблях и трех американских космонавтов на российских. Длилась экспедиция 157 суток и завершилась в марте 2023 года.

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