В транспортном СК проводят проверку после попадания молнии в самолет Красноярск-Новосибирск. Фото: Виктория МИНАЕВА

В Восточном МСУТ СК на транспорте организовали доследственную проверку после инцидента с самолетом Красноярск-Новосибирск. Ранее сообщалось, что в воздушное судно Airbus A-320 попала молния.

– Во время послеполетного осмотра были обнаружены следы попадания молнии на створке реверса двигателя. Посадка самолета произведена благополучно, экипаж и пассажиры не пострадали, – сообщает СК на транспорте.

В ходе доследственной проверки следователи и криминалисты проводят мероприятия, которые направлены на установление всех обстоятельств случившегося. После проверки в СК примут решение в соответствии с законом.

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