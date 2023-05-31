В транспортном СК проводят проверку после попадания молнии в самолет Красноярск-Новосибирск.
Фото: Виктория МИНАЕВА
В Восточном МСУТ СК на транспорте организовали доследственную проверку после инцидента с самолетом Красноярск-Новосибирск. Ранее сообщалось, что в воздушное судно Airbus A-320 попала молния.
– Во время послеполетного осмотра были обнаружены следы попадания молнии на створке реверса двигателя. Посадка самолета произведена благополучно, экипаж и пассажиры не пострадали, – сообщает СК на транспорте.
В ходе доследственной проверки следователи и криминалисты проводят мероприятия, которые направлены на установление всех обстоятельств случившегося. После проверки в СК примут решение в соответствии с законом.
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