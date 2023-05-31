Новосибирцы рассказали о пожаре в Первомайском районе

На месте работают спасатели. Фото: «Новосибирск с огоньком».

Днем 31 мая жители Новосибирска сообщили о пожаре. Короткий ролик появился в Telegram-канале «Новосибирск с огоньком».

— Читатели сообщают о пожаре в Первомайском районе, между улицами Звездной и Прибрежной, — написали в паблике.

По данным регионального МЧС, горело заброшенное здание площадью 5х5 на улице Зональной в Первомайском районе Новосибирска.

К приезду пожарных полностью обрушились его конструкции, а также загорелся соседний гараж. За 15 минут пожар ликвидировали.

По данным спасателей, никто не пострадал.

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