Новосибирцы рассказали о пожаре в Первомайском районе

На месте работают спасатели. Фото: «Новосибирск с огоньком».
Днем 31 мая жители Новосибирска сообщили о пожаре. Короткий ролик появился в Telegram-канале «Новосибирск с огоньком».
— Читатели сообщают о пожаре в Первомайском районе, между улицами Звездной и Прибрежной, — написали в паблике.
По данным регионального МЧС, горело заброшенное здание площадью 5х5 на улице Зональной в Первомайском районе Новосибирска.
К приезду пожарных полностью обрушились его конструкции, а также загорелся соседний гараж. За 15 минут пожар ликвидировали.
По данным спасателей, никто не пострадал.
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