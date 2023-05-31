«Какой крепыш»: житель Новосибирска нашел в лесу первый шампиньон

В новосибирских лесах начали находить первые шампиньоны. Фото: Антон Нелидов

В новосибирских лесах начали находить первые шампиньоны. Удача улыбнулась руководителю общественной организации «Бугринский комитет» Антону Нелидову.

О своей находке сибиряк рассказал в группе общественной организации «ВКонтакте». Судя по фото, гриб оказался достаточно крупным и не тронутым червями.

− В лесу нашем попался, ближе к новому парку «Арена». Вчера нашел, − отметил в беседе с КП-Новосибирск Антон Нелидов.

Общественник удивился, что шампиньоны появились уже сейчас. Дикорос он назвал «крепышом».

Кстати, ходить по лесам сейчас разрешено. В регионе перестал действовать особый противопожарный режим. Также можно спокойно жарить шашлыки.

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