В Новосибирске двое парней нападали на бабушек на улице средь бела дня. Фото: стоп-кадр.

В Новосибирске двое парней, 16-ти и 20-ти лет, нападали на пенсионерок на улице. В полиции официально подтвердили 2 случая.

25 мая днем парочка ограбила бабушку на улице Нижегородской. Они с применением насилия вырвали из рук пенсионерки сумку. После чего убежали. В сумке лежали деньги и телефон. В этот же день парни не угомонились – напали на пожилую женщину в Центральном районе. Та смогла отстоять сумку у грабителей.

– В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личности подозреваемых. Ими оказались 20-летний и 16-летний жители г. Новосибирска. Фигуранты дали признательные показания. Похищенное изъято. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, – сообщает ГУ МВД по Новосибирской области.

В полиции устанавливают причастность парней к аналогичным преступлениям. На них возбудили уголовные дела за грабеж по предварительному сговору. Парней отправили в СИЗО.

– Всех, кто располагает сведениями о преступлениях граждан, изображённых на видеозаписи, просьба сообщить в полицию по телефонам: +7 (383) 232-17-51; 8-913-772-72-80, либо с мобильного 102 (020), –добавили в пресс-службе ГУ МВД.

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