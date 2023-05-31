Над Новосибирском второй день кружит самолет: объясняем, что происходит

Самолет выполняет плановый полет и не представляет угрозу безопасности. Фото: стоп-кадр из видео АСТ-54
Новосибирцы несколько дней подряд наблюдают, как над городом кружит самолет. Видеозапись появилась в группе «АСТ-54». КП-Новосибирск выяснила, что это за воздушное судно.
Оказалось, что самолет принадлежит Филиалу «Аэронавигации Западной Сибири» госкорпорации по организации воздушного движения (ОрВД) Российской Федерации. Его цель заключается в том, чтобы проверять траектории посадок в аэропорт Толмачево.
− Угрозу безопасности движение воздушного судна не представляет. Этот полет выполняется в соответствии с планом, − сообщили КП-Новосибирск в Филиале ЗапСибаэронавигации ФГУП Госкорпорации по ОрВД.
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