Губернатор Андрей Травников проконтролировал исполнение поручений по развитию Академгородка 2.0. Фото: правительство НСО.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников провел выездное совещание по развитию Технопарка Новосибирского Академгородка. Глава региона на месте рассмотрел вопросы создания рекреационной зоны в микрорайоне «Щ». Известно, что проводят работы в рамках реализуемого Правительством Новосибирской области проекта «Академгородок 2.0». Об этом сообщили в правительстве Новосибирской области.

Отчет о результатах работы Академпарка за 2020-2022 годы, а также о его текущем состоянии губернатору доложил гендиректор АО общества «Технопарк Новосибирского Академгородка» Дмитрий Верховод.

По его словам, показатели деятельности Академпарка показывают динамичный, а также устойчивый рост. Так, число резидентов парка в прошлом году достигло 333, а количество сотрудников – 9,3 тыс. человек.

– По итогам 2022 года выручка резидентов составила 40,3 млрд рублей, увеличившись на 27,1%, по сравнению с 2021 годом. Налоговые поступления составили 3,5 млрд рублей, показав рост в 25%, из них в консолидированный бюджет Новосибирской области – 1,75 млрд рублей, что на 16,7% превышает уровень 2021 года, – сообщает правительство Новосибирской области.

В правительстве добавили, что успешно подходит к концу строительство всех 12-квартирных домов в рамках проекта «Горки Академпарка». Также завершились работы по благоустройству поселка. Там оборудовали детскую и спортивную площадку. А также провели работы по озеленению поселка.

Кроме того, глава региона узнал и проконтролировал, как проходят работы по разработке парка отдыха, который планируют разбить на территории от железнодорожной станции «Сеятель» до ул. Кутателадзе в микрорайоне «Щ» Советского района Новосибирска. У него уже есть рабочее название – «Чербузы».

В новом парке сформируют благоустроенную территорию с детскими и спортивными площадками. Также там оборудуют зоны для тихого отдыха. Будет там и кафе с прокатом, а также ландшафтные объекты с озеленением. Общая площадь парка составит 13 гектаров.

Андрей Травников отметил, что проектировщика нужно обсуждать проект с местными жителями. Также необходимо усовершенствовать схему движение пешеходов и велосипедистов в парке и по территории микрорайона.

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