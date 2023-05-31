Жителям Новосибирской области разрешили жарить шашлыки на природе

Новосибирцам разрешили жарить шашлыки на природе. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 23 мая жители Новосибирска и области могут легально жарить шашлыки на природе. А все потому, что в регионе перестал действовать особый противопожарный режим. Об этом КП-Новосибирск сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

В соответствии с постановлением губернатора НСО Андрея Травникова, особый противопожарный режим действовал по 22 мая. Больше его не продляли.

− Он был продлен до 22 мая включительно. В настоящий момент особый противопожарный режим уже не действует на территории Новосибирской области, − рассказали КП-Новосибирск в МЧС.

Однако не следует забывать о противопожарных правилах, действующих в России.

− Стоит помнить, что правила противопожарного режима в Российской Федерации никто не отменял. И разведение в том числе открытого огня регламентировано данными требованиями, − подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Так, по правилам противопожарного режима, мангал разрешено устанавливать на расстоянии не менее пяти метров от любых построек.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber