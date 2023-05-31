Аграрии могут начать работать с органическими удобрениями по-новому

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29 мая заместитель руководителя Россельхознадзора Антон Кармазин на круглом столе, который прошел в Госдуме, предложил защитить аграриев от штрафов за использование навоза.

Дело в том, что применение побочных продуктов животноводства для удобрения может временно повышать содержание нитратов в почве. Если это будет зафиксировано контрольно-надзорными органами, то сельхозпроизводителей оштрафуют за причинение ущерба окружающей среде.

По словам Антона Кармазина, нитраты - питательные вещества для растений, после внесения органического удобрения их предельно допустимая концентрация повышается. Она нормализуется в течение вегетационного периода растений. Сейчас нитраты, или нитратный азот, внесены в перечень загрязняющих почву веществ. Поэтому, если их обнаружат на полях, собственникам грозит штраф.

Для того чтобы защитить аграриев от высоких штрафов, нужно изменить ГОСТ, который устанавливает, в какой период и сколько раз надо брать пробы из почвы. Россельхознадзор предлагает проводить анализ сельхозземель с периодичностью в два-три месяца.

- В противном случае мы как бы уводим из-под нормативного регулирования федерального закона тех, кто хочет перерабатывать навоз и реализовывать его, но подставляем тех, кто будет его применять на землях сельхозназначения, так как нитраты априори будут расти при использовании навоза. А де-юре мы обязаны считать ущерб, - цитирует заместителя главы Россельхознадзора «Парламентская газета».

По подсчетам экономистов, использование навоза в качестве удобрения позволит снизить издержки производства, себестоимость продукции.

Кроме того, предложение ведомства не снижает требований к состоянию охраны окружающей среды. Побочные продукты животноводства перед внесением в почву должны быть подготовлены по всем правилам. Работа с таким видом удобрений должна соответствовать закону, который вступил в силу с 1 марта 2023 года.

По итогам круглого стола министерству природных ресурсов рекомендовали рассмотреть, насколько научно обосновано то, что нитраты входят в перечень загрязняющих веществ. Кроме того, предложили сделать исключение в методике подсчета размера вреда, который использование побочных продуктов животноводства причинило почве.