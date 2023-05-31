Задушили и изрезали ножами: в Новосибирске задержали мужчину, обвиняемого в тройном убийстве 28-летней давности

Преступление было совершено в сентябре 1994 года в Оренбурге. Фото: СУ СК РФ по Оренбургской области

В Новосибирске задержали мужчину, обвиняемого в тройном убийстве 28-летней давности. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Оренбургской области.

Преступление было совершено в сентябре 1994 года в Оренбурге. В квартире, расположенной по улице Родимцева, нашли три трупа. Это была семья − 48-летняя предпринимательница, ее 19-летняя беременная дочь и 10-летний сын. На их телах обнаружили множественные колото-резаные ранения и признаки удушения.

В тот же день следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а», «з», «н» статьи 102 УК РСФСР – «Умышленное убийство двух и более лиц при отягчающих обстоятельствах группой лиц по предварительному сговору из корыстной заинтересованности». Во время осмотра места происшествия выяснилось, что из квартиры пропали вещи на общую сумму три миллиона рублей.

Преступление не могли раскрыть на протяжении 28 лет. И только в этом году удалось выйти на след убийц.

− Установлена причастность к совершенному преступлению двоих граждан 46 и 44 лет, которые, по версии следствия, 21 сентября 1994 года, с целью завладения личным имуществом потерпевшей, проникли в квартиру последней, где имеющимися у них веревками поочередно задушили каждого из потерпевших и одномоментно нанесли ножами множественные колото-резаные раны, после чего приняли меры к сокрытию следов совершенного преступления, − пояснили в СК.

Одного из преступников задержали в апреле 2023 года на территории Омской области. Там он скрывался под поддельными документами. Второго поймали в Новосибирске и доставили в Оренбург. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

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