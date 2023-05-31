Стройматериалы загорелись на крыше строящегося здания на Большевистской в Новосибирске.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В среду, 31 мая, на улице Большевистской в Новосибирске произошел пожар. ЧП произошло на крыше строящегося здания. На месте работали сотрудники МЧС.
– На кровле строящегося 8-этажного дома горят строительные материалы на площади 20 м². На данный момент пожар локализован, принимаются меры по ликвидации возгорания, – уточнили в ГУ МЧС по Новосибирской области.
В результате ЧП никто не пострадал. Фото: "АСТ-54".
В ведомстве уточнили, что пострадавших в результате ЧП нет. Причину возгорания установят специалисты.
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