Стройматериалы загорелись на крыше строящегося здания на Большевистской в Новосибирске. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В среду, 31 мая, на улице Большевистской в Новосибирске произошел пожар. ЧП произошло на крыше строящегося здания. На месте работали сотрудники МЧС.

– На кровле строящегося 8-этажного дома горят строительные материалы на площади 20 м². На данный момент пожар локализован, принимаются меры по ликвидации возгорания, – уточнили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

В результате ЧП никто не пострадал. Фото: "АСТ-54".

В ведомстве уточнили, что пострадавших в результате ЧП нет. Причину возгорания установят специалисты.

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