Новосибирцы пожаловались на рабочих, укравших песок с детской площадки

Рабочие наполняли мешки песком на детской площадке. Фото: стоп-кадр из видео Екатерины

В Новосибирске заметили рабочих, которые наполняли мешки песком на детской площадке. Об этом сообщили в группе «АСТ-54».

Автор публикации – местная жительница по имени Екатерина. Она уточнила, что увидела двух мужчин во дворе дома на Дзержинского, 71.

− Строители набрали два мешка песка из детской песочницы и унесли в шестой подъезд, − рассказала сибирячка.

В комментариях новосибирцы предположили, что песок нужен был для разведения цементной смеси.

Кто-то посоветовал рассказать о произошедшем старшей по дому.

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