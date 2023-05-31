Эксперт НГПУ рассказал, как сдать ЕГЭ без вреда для здоровья

Студенты факультета психологии на олимпиаде. Фото: Пресс-центр НГПУ

Сдача ЕГЭ становится главной целью для многих старшеклассников. Государственный экзамен в России проходит с 26 мая по 20 июня. Стресс и напряжение, сопровождающие этот процесс, могут негативно сказаться на здоровье. Однако можно успешно справиться с экзаменами, сохраняя физическое и психическое состояние. Декан факультета психологии Новосибирского педагогического университета Ольга Андронникова дает советы, которые помогут сдать ЕГЭ и сохранить здоровье.

Декан факультета психологии НГПУ Ольга Олеговна Андронникова открывает конференцию. Фото: Пресс-центр НГПУ

МНЕМОТЕХНИКИ

Одной из ключевых техник, помогающих запомнить большое количество информации, являются мнемотехники. Ольга Олеговна рекомендует использовать методы ассоциаций, создавать визуальные образы и связывать новую информацию с уже знакомыми концептами. Это поможет улучшить запоминание и повысить эффективность подготовки к экзаменам.

- Если вам необходимо запомнить информацию, рекомендуется использовать схемы и структурировать ее на бумаге. Вы можете создать схему, где определенный человек будет обозначен в виде квадрата, а затем привести основные этапы его жизненного пути, которые вам необходимо знать. Такая схема позволит лучше запомнить информацию, - отмечает Ольга Олеговна.

СПАТЬ ПЕРЕД ЭКЗАМЕНОМ

Сон играет важную роль в поддержании хорошего психоэмоционального состояния. Декан советует уделять достаточно времени для сна и отдыха. Регулярный полноценный сон способствует повышению концентрации, улучшает память и общее самочувствие школьника:

- Если человек не спит перед экзаменом, это может вызвать некоторые физиологические особенности. У него снижаются работоспособность, острота мышления, скорость реакции и способность воспринимать окружающую реальность. Кроме того, когда мы занимаемся учебой накануне, наша память работает в основном на краткосрочной основе. Мы можем помнить информацию, которую учили, но затем забыть ее в той же мере, как только мы отвлекаемся от учебы.

Подготовка к экзаменам: структурирование информации. Фото: Пресс-центр НГПУ

ПОДДЕРЖКА БЛИЗКИХ

Важную роль в успешной сдаче экзаменов играют и близкие школьников. Ольга Олеговна подчеркивает, что родителям необходимо поддерживать и мотивировать своих детей, не создавая излишнего давления и стресса. Родительская поддержка способствует уверенности в своих силах.

ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ

Педагоги также играют важную роль в процессе подготовки к ЕГЭ. Они должны быть готовы оказывать поддержку и помощь ученикам, особенно в случае панических атак. Ольга Олеговна рекомендует использовать в таких ситуациях дыхательные упражнения. Глубокий и ритмичный дыхательный процесс помогает снизить уровень тревоги и восстановить эмоциональную устойчивость.

Сдать ЕГЭ без вреда для здоровья возможно, если применять эти полезные советы. Помните, что здоровье - важный ресурс, который следует бережно сохранять во время подготовки к экзаменам для достижения успеха. Больше советов - в подкасте «Профессорская онлайн».