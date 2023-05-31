В Новосибирске у таксиста-мигранта, задолжавшего детям 400 тысяч рублей, забрали машину. Фото: ГУ ФССП по НСО.

В Новосибирске 27-летний уроженец Таджикистана задолжал двухлетнему сыну и трехлетней дочке 402 тысячи рублей алиментов. Гасить долг он не планировал. Судебные приставы наложили на него ряд ограничений, однако это на горе-отца не действовало.

По адресу проживания должника найти не удавалось. Приставы выяснили, что у алиментщика есть машина, Skoda Octavia 2017 года выпуска. Также стало известно, что на ней он подрабатывает таксистом. Тогда приставы решили придумали сценарий, как проучить безответственного отца.

– Чтобы побудить его платить алименты и выйти с ним на связь, судебный пристав-исполнитель предложила разыграть сценарий «скрытого покупателя». Она позвонила мужчине, чтобы сделать заказ по рекомендации подруги. В назначенное время подъехал автомобиль. На встречу вышла девушка. Пока она объясняла, куда нужно поехать, автомобиль окружили судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов и пристав-исполнитель, – сообщает ГУ ФССП по Новосибирской области.

Сперва должник стал вести себя агрессивно, занервничал. Ему объяснили причину происходящего. Машину погрузили на эвакуатор и отвезли на ответственное хранение бывшей супруге алиментщика. Если он не погасит долг в ближайшее время, машину спустят на торгах.

– Если он погасит образовавшуюся задолженность в полном объеме в течение 10 дней, то арестованное имущество ему вернут, – добавили судебные приставы.

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