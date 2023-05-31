В Новосибирске иномарка сбила пятилетнего мальчика на велосипеде

Пятилетний мальчик на велосипеде попал под колеса иномарки в Октябрьском районе. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

Пятилетний мальчик на велосипеде попал под колеса иномарки в Октябрьском районе Новосибирска. ДТП произошло вечером 30 мая.

Водитель на машине Toyota Corolla двигался по внутридворовой территории дома № 175/2 по улице Большевистской. В какой-то момент он наехал на ребенка. Мальчик пересекал дорогу на велосипеде слева направо по ходу движения автомобиля.

− В результате ДТП пострадал велосипедист – мальчик 2018 г.р., который был доставлен в лечебное учреждение, − сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску.

Характер полученных ребенком травм не уточняется.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber