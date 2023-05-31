«Ростелеком» поддержал Библионочь в Новосибирской области

Мероприятия на площадках Чановской детской библиотеки. Фото: Департамент внешних коммуникаций МРФ «Сибирь»

«Ростелеком Лицей» - отечественный сервис онлайн-образования со множеством полезных опций: от обучающих мультфильмов для начальных классов до курсов по подготовке к ЕГЭ. Уроки записаны в соавторстве с преподавателями из престижных российских вузов и школ, а учебная программа содержит конспекты и тренажеры для развития навыков мышления и расширения кругозора.

- Образование в режиме «онлайн» постепенно становится важной составляющей учебного процесса, и сервис «Ростелеком Лицей» как нельзя лучше соответствует требованиям времени - помимо того, что контент доступен круглогодично, он дает возможность получать знания сверх школьной программы и делать это в удобной для современных детей форме, - прокомментировал вице-президент, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Николай Зенин.

Ростелеком поддержал мероприятия на площадках Бердска. Фото: Департамент внешних коммуникаций МРФ «Сибирь»

Ростелеком поддержал мероприятия на площадках Бердска, Чановской детской библиотеки и Новосибирской областной научной библиотеки и подарил участникам мероприятий сертификаты «Ростелеком Лицей».

Тема акции в 2023 году - «Читаем вместе», организаторы - Минкультуры России, Российская государственная библиотека и портал «Культура.РФ».